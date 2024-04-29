Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing сотни самолетов

Авиакомпания Turkish Airlines ведет переговоры с авиапроизводителями Airbus и Boeing о приобретении у них 235 самолетов в рамках стратегии развития. Об этом сообщил председатель совета директоров национального перевозчика Турции Ахмет Болат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем переговоры с Airbus и Boeing по 235 самолетам", - сказал он встрече в Стамбуле с участием представителей компаний Airbus и Rolls-Royce.

Десятилетний план развития Turkish Airlines предусматривает увеличение авиапарка компании почти на 600 самолетов. В декабре 2023 года Turkish Airlines объявила о договоренности с Airbus по приобретению у европейского производителя 355 самолетов (A312 Neo, A350-900, A350-1000, A350F) на сумму в размере $70 млрд.

Авиапарк Turkish Airlines сейчас насчитывает 440 самолетов, в основном нового поколения (Airbus и Boeing). Компания является одним из ведущих в мире авиаперевозчиков.

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