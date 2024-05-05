Оригинальное исследование представили эксперты компании Desert Safari Dubai Tours. Ими выявлены самые популярные у туристов места, куда лучше не ехать. В британской прессе представлены результаты исследования. Эксперты по данным Google определили, какие места отдыха пользовались наибольшим спросом в этом году, и выделили среди них те, которые стали свидетелями напряженности между местными жителями и туристами, а также не рады туристам и по другим поводам. Некоторые из них попали даже в официальные предупреждения. Разумеется, все это рассчитано на британских туристов, однако причины напряженности достаточно универсальны, и на предупреждения следует обратить внимание и нашим туристам - там, где предпочтение совпадают, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

А это, например, попавший в рейтинг Стамбул, а также другие турецкие курорты. В среднем в месяц в Великобритании "отдых в Стамбуле" ищут около 28 000 человек. Но британцам напоминают: им рекомендовано МИДом воздержаться от "всех поездок, кроме необходимых" в некоторые части Турции. Причем в числе мест, которых следует избегать любой ценой из-за "повышенного риска терроризма" - юго-восток Турции, а также Анкара и Стамбул.

Канарские острова, включая Тенерифе и Гран-Канарию - классический пример направления, угодившего в список из-за антитуристических протестов. "Недавние протесты на испанском острове и предстоящий туристический налог означают, что туристы могут не получить самого теплого приема на Канарских островах", - пишут авторы рейтинга.

Не советуют туристам и две европейские столицы. От овертуризма - и особенно британских "мальчишников" уже озверел и Амстердам. Забавно, что новая кампания, запущенная городскими властями, с тем самым слоганом "Держитесь подальше" и направленная на то, чтобы удержать тусовщиков-британцев от поездок в столицу Нидерландов, с гарантией "вылетит" в рекламном блоке при поиске в Google в ответ на такие популярные запросы, как "Амстердамский квартал красных фонарей" или "Амстердамский мальчишник".

Вторая столица - эта Париж. Здесь пока еще рады туристам, но особенно рады залезть им в карман. Французская столица повысила сборы в преддверии предстоящих Олимпийских игр и ввела огромный туристический налог. Максимум придётся платить постояльцам отелей 5* - около 15 евро за ночь. Но и постояльцам отелей подешевле придется раскошеливаться.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!