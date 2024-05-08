Туристов призвали готовиться к грандиозным штормам с градом

Туристов на курортах Таиланда, изнывающих от жары, призвали готовиться к грандиозным штормам с градом. Как сообщил Метеорологический департамент Таиланда (TMD), сильные летние штормы, сопровождаемые грозами, сильными ветрами и в некоторых случаях градом, обрушатся на несколько провинций Таиланда. Туристов и местных жителей предупредили о необходимости принять меры предосторожности. Все начнётся во вторник, 7 мая, и риск сохранится несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Исключительно жаркие погодные условия создают среду, способствующую развитию летних штормов. Эти штормы, вероятно, принесут с собой проливные дожди, порывистый ветер и даже град в некоторых регионах, сопровождаемые возможными ударами молний", - предупреждает департамент. Он советует держаться подальше от больших деревьев, слабых конструкций и рекламных щитов, которые могут быть повреждены ураганом.

В числе провинций, которые окажутся в зоне риска, назвали Бангкок и провинцию Чонбури, где расположена Паттайя. Пхукет в список зон риска не попал.

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