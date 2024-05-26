В Петербурге столкнулись два туристических судна

В Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Столкновение произошло в ночь на воскресенье, 26 мая, под Литейным мостом. По данным канала, теплоход "Соларис" протаранил прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ". Информация о пострадавших пока не поступала. Причины произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!