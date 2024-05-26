https://news.day.az/tourism/1663108.html В Петербурге столкнулись два туристических судна - ФОТО - ВИДЕО
В Петербурге столкнулись два туристических судна - ФОТО - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Столкновение произошло в ночь на воскресенье, 26 мая, под Литейным мостом. По данным канала, теплоход "Соларис" протаранил прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ". Информация о пострадавших пока не поступала. Причины произошедшего выясняются.
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