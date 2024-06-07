Российская авиакомпания запустит рейсы из Москвы в Лянкяран

Российская авиакомпания Utair c 22 июня запускает рейсы из Москвы в Лянкяран, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным компании, рейсы будут осуществляться по субботам (вылет из Москвы в 17:00, из Лянкярана - в 22:50). Время в пути составит 3 часа 40 минут.

"Этим летом мы значительно расширили программу по туристическим зарубежным маршрутам: Анталья, Баку, Ереван, Самарканд и другие направления. А сейчас запускаем рейсы в новое для Utair направление - Лянкяран. Уверен, нашим пассажирам понравится путешествие к берегу Каспия", - прокомментировал президент "Utair -Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в информации.

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