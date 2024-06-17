Грузия вводит обязательное страхование для туристов

С 1 января 2026 года медицинское страхование и страхование от несчастных случаев станут обязательными для всех иностранных туристов, посещающих Грузию, передает в понедельник Day.Az со ссылкой не грузинские СМИ.

Изменения внесены в законодательство о туризме, чтобы обеспечить защиту здоровья и безопасности посетителей страны. Планируемая дата введения новых требований была первоначально назначена на 1 июня 2024 года, однако она будет перенесена, чтобы обеспечить полноценную подготовку и информирование частного сектора, а также зарубежных посольств и консульств.

Эти изменения поддержаны парламентским большинством, которое подчеркивает необходимость многоэтапного подхода к внедрению новых нормативов, включая информационные кампании и другие меры для успешной адаптации частного сектора к новым правилам.

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