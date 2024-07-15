В жаркую погоду ваш багаж сильнее задерживается на выдаче

В жаркую погоду багаж туристов сильнее задерживается на выдаче. Почему так происходит, объяснило руководство аэропорта Торонто в Канаде. Чиновники сообщили изданию Sun, что "протоколы безопасности" могут привести к тому, что разгрузка сумок займет больше времени, когда столбик термометра поднимется выше 30°C, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

На данный момент в Канаду пришло жаркое лето и прогнозируется температура около 38°C. В связи с чем "для защиты персонала компаний" туристам придётся потерпеть и ждать багаж несколько дольше. Также может потребоваться больше времени для прибытия рейсов к выходам на посадку.

Как заявил представитель управляющий компании, "в такую жару наша главная задача - обеспечить достаточные перерывы, чтобы работники, работающие на открытом воздухе, не перегревались. Это означает, что вашему самолету может потребоваться больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до выхода на посадку, или обработка вашего багажа может быть задержана".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!