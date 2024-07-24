Туристка раскрывает "гениальный" способ получать бесплатные закуски и напитки в отелях

Туристка раскрыла "гениальный" способ получать бесплатные закуски и напитки в отелях. Что интересно - сотрудники отелей в основном подтвердили: не так уж сложно сделать туристу приятный сюрприз. Все, что нужно, это быстрый телефонный звонок и немного вежливости, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Об этом в своём TikTok рассказала очередная блогер-путешественник "thejuliabaird". Полностью ее совет звучит так: всякий раз, когда вы останавливаетесь в отеле, обязательно попросите кого-нибудь позвонить и спросить, могут ли они сделать для вас "что-то особенное". "Каждый раз, когда я путешествую, мама звонит в отель, чтобы сделать для меня что-то особенное, даже если это не какой-то особенный случай", - пояснила она и показала в ролике такой подарок от отеля - небольшой кулек с угощениями, включая попкорн, сладости и фрукты.

Далее в блоге с советами выступила и сама мама. Она заявила, что сначала звонит в отель и пытается наладить контакт с тем, кто находится на другом конце провода. "Я рассказываю им немного о себе и о том, кому я хотела бы отправить подарок, и просто спрашиваю, могут ли они что-то сделать, чтобы сделать пребывание у них более особенным для этого человека", - заявила она и дала желающим несколько советов. Во-первых, не стоит просить ничего конкретного, а просто спросить, могут ли они что-то сделать. А во-вторых подкрепить свою просьбу тем, что это делается по особому случаю. "Вы не получите, если не попросите. Но если вы попросите, у вас скорее всего получится", - добавила она.

Что интересно, среди комментаторов появились и сотрудники отелей. И они уверили, что эта идея действительно скорее всего сработает. "Раньше я работал в отеле и раздавал бесплатные закуски/воду всем, кто просил об этом или был ко мне добр, так что это определенно работает", - заявил один. Другое добавил: "Я работал в отеле, и каждый день мы выбирали человека, которому мы собирали подарочную корзину VIP-класса. Обычно это был кто-то, кто отмечал какое-то событие или проявлял доброту к персоналу".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!