Запуск полетов в Физули знаменует собой новую веху в развитии гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в рамках пресс-тура в Карабах сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Фарид Гусейнов.

"С 17 июля авиакомпания Azerbaijan Airlines начала регулярные рейсы из Баку в Физули и обратно. Это событие вызывает чувство гордости, так как впервые в истории национального перевозчика осуществляются регулярные рейсы в Карабах. Запуск полетов в Физули знаменует собой новую веху в развитии гражданской авиации нашей страны", - сказал он.

По его словам, эти рейсы позволят гражданам быстрее и удобнее добираться до жемчужины Карабаха - города Шуша, а также до Лачина и других регионов.

"Регулярные полеты в Физули не только способствуют реализации государственной программы "Большое возвращение", но и открывают новые перспективы для развития туризма и экономики региона. Рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку выполняются два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Время полета составляет 50 минут", - добавил он.

Особо следует отметить, что для приобретения авиабилета необходимо зайти на портал yolumuzqarabaga.az, пройти процесс получения разрешения и получить специальный код. Этот код требуется для подтверждения при покупке билета на официальном сайте или в приложении AZAL. Важно помнить, что доступ в Карабах осуществляется только по специальному разрешению, поэтому авиабилеты на маршрут Баку-Физули-Баку могут приобрести только граждане Азербайджана.

Отметим, что согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, стоимость авиабилетов на направление Баку-Физули/Физули-Баку составляет 78 манатов в одну сторону. В эту стоимость входит 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка в размере 25% от тарифа, для младенцев до 2 лет - 90% скидка.

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