Сколько туристов посетили Азербайджан в I квартале 2024 года?

В первом квартале текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 44,2 процента или на 98 тысяч 993 человека по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года и достигло 322 тысячи 973 человек (63,77 процента или 205 тысяч 958 - мужчины, а 36,23 процента или 117 тысяч 15 - женщины).

Об этом в среду сообщает Day.Az на основании анализа, проведенного Центром анализа СМИ (МТМ) на основе официальных данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что по сравнению с I кварталом прошлого года число женщин среди туристов, посещающих Азербайджан, увеличилось.

"Так, в первом квартале 2023 года 27,14 процента иностранных туристов (60 тысяч 787 человек), посетивших Азербайджан, составляли женщины.

К примеру, среди туристов из Филиппин и Литвы женщин было больше, чем мужчин. В первом квартале текущего года женщины составили 71,2 процента туристов из Филиппин (2 033 человека), а из Литвы - 52,8 процента (488 человек). Из других странах число женщин было ниже 50 процентов.

Сравнивая цели визитов туристов в Азербайджан в I квартале двух последних лет, то мы видим, что число прибывших на отдых и для развлечений увеличилось более чем в два раза. Если в первом квартале 2023 года число туристов, прибывших в Азербайджан с целью отдыха и для развлечений, составило 99 тысяч 227 человек, то в первом квартале текущего года эта цифра увеличилась на 120,3 процента и составила 220 тысяч 92 человека.

Еще один серьезный рост зафиксирован в числе туристов, приезжающих в Азербайджан на лечение (увеличение на 164,9 процента по сравнению с I кварталом прошлого года - 4 тысячи 104 человека). Также отмечен рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан с религиозными целями и на шопинг", - говорится в анализе центра.

Было подчеркнуто, что наблюдается небольшое снижение числа туристов, приезжающих в Азербайджан с целью навестить родственников или друзей.

"Если в I квартале прошлого года число иностранных граждан, посетивших с этой целью Азербайджан, составило 53 тысячи 659 человек, то в I квартале 2024 года этот показатель снизился до 50 тысяч 486 человек. Также отмечено снижение числа туристов, приезжающих в Азербайджан по работе. В первом квартале текущего года число таких туристов сократилось на 30,9 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года и составило 38 тысяч 895 человек.

В первом квартале последних 3 лет среди иностранцев, прибывающих в Азербайджан с целью туризма, было больше всего туристов из России, и это число неуклонно растет. В ходе проведенного анализа выяснилось, что за отчетный период число туристов из России достигло 112 тысяч 912 человек. Одним из факторов, приведших к этому, является наличие множества родственных связей между гражданами России и Азербайджана и преобладание деловых поездок, а вторым - то, что из-за войны между Россией и Украиной гражданам соседней страны запрещен въезд во многие зарубежные страны и они прибывают в Азербайджан с целью отдыха", - сказано в анализе.

Было отмечено, что из 112 тысяч 912 российских туристов, посетивших Азербайджан в первом квартале текущего года, 63 тысяч 434 человека или 56,2 процента прибыли с целью отдыха и развлечений.

"Если мы посмотрим на первый квартал последних 3 лет, то увидим, что возрос интерес индийских туристов к Азербайджану. Результатом этого стало то, что, в отличие от первого квартала прошлого года, второе место среди иностранцев, посетивших Азербайджан в первые три месяца 2024 года, заняли прибывающие из Индии. Так, в первом квартале текущего года в Азербайджан прибыло 36 тысяч 536 индийских туристов, и целью 95 процентов из них был отдых и развлечения.

Братская Турция, занимавшая второе место в предыдущие годы, заняла третье место в первом квартале 2024 года. В первом квартале текущего года число граждан Турции, прибывших в Азербайджан с целью туризма, составило 30 тысяч 800 человек.

Проведенный анализ показывает, что 98,6 процента иностранцев, посетивших Азербайджан, прибыли воздушным транспортом, а 1,4 процента - водным. По этой причине большую часть расходов туристов, посещающих Азербайджан, составили транспортные расходы. Транспортные расходы туристов, прибывающих в Азербайджан в I квартале 2024 года, выросли на 106,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в первом квартале 2024 года объем расходов иностранных туристов, посетивших Азербайджан, составил 591,6 миллиона манатов, что на 79 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этих расходов 267,8 миллиона манатов, или 45,3 процента, составили транспортные расходы.

Средства, потраченные на питание, заняли второе место среди расходов туристов. Расходы на питание иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в I квартале текущего года, выросли на 64,1 процента по сравнению с I кварталом предыдущего года и достигли 119,1 миллиона манатов.

Третье место (112,9 миллиона манатов) заняли расходы на проживание. Средства, потраченные на проживание, увеличились на 55,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - подчеркнуто в анализе.

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