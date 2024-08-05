Китай хочет упростить визовый режим для 100 стран

Китай упростит визовый режим для граждан 100 стран к 2029 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе "Решающая битва: Прогресс всестороннего углубления реформ в Китае и обеспечение высококачественных стандартов в новую эпоху, а также перспективы на 2029 и 2035 годы", подготовленном совместно Институтом финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете, Вольным экономическим обществом России, Исследовательской группой экономики и геополитики Манитобского университета (Канада) и Китайско-индийским советом по культуре и экономике.

"К 2029 году туристическая сфера продолжит стремительно развиваться. К 2029 году Китай установит режим взаимных визовых упрощений, односторонних визовых упрощений и возможность получить визу по прибытии в КНР для граждан 100 стран", - отмечают авторы документа.

В докладе также утверждается, что к 2035 году число таких стран должно превысить 120.

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