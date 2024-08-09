Самые дорогие города для жизни в 2024 году

Швейцарский город Женева занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Numbeo.com.

Этот список, в который входят 218 городов со всего мира, обновляется два раза в год и учитывает множество факторов, влияющих на стоимость жизни семьи из четырёх человек.

Основным показателем в рейтинге является "индекс стоимости жизни". Он показывает относительные цены на товары и услуги, включая продукты питания, ресторанные услуги, транспорт и коммунальные платежи.

Примечательно, что этот индекс не включает в себя расходы на жильё, такие как аренда или ипотека.

Самыми доступными для жизни городами оказались населённые пункты в Пакистане и Индии, такие как Карачи (19.0), Лахор (19.1) и Калькутта (21.1).

Стоит отметить, что в рейтинге Numbeo Баку занял 171-е место (32.8), Тбилиси расположился на 153-й позиции (35.7), а Ереван оказался на 126-й строчке (42.1).

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