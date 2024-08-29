Предпочтения туристов в Европе начали кардинально меняться

Экстремальная жара последние несколько лет в Европе привела к тому, что предпочтения туристов там начали кардинально меняться, напугав многих в туристической отрасли. Не станет ли Швеция новой Турцией - задаются вопросом паникёры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, многочисленные исследования, которые в том числе предпринимала всемирная туристская организация ООН (UNWTO), а также и Европейский Союз (ЕС) и они предсказывают, что изменение климата изменит поведение туристов. "Более прохладные европейские регионы, такие как Скандинавия, могут извлечь выгоду из изменения климата в будущем и привлечь отдыхающих в свои страны", - уверены исследователи.

Всего комиссия ЕС оценила влияние текущих климатических условий на туристические потоки, используя данные из 269 европейских регионов. Результатом стала четкая картина изменений туристического спроса с севера на юг. "В то время как северные регионы выигрывают от изменения климата, южные регионы сталкиваются со значительным снижением туристического спроса", - говорится в докладе.

Скандинавы не заставили себя ждать - и вовсю рекламируют туры для "охлаждения". "Швеция с ее скандинавским шармом и природной красотой становится все более популярной среди тех, кто хочет спастись от летней жары", - заявила ее ассоциация по туризму на своём сайте.

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