Пассажиры круиза застряли на лайнере на 3 месяца

Кругосветный круизный лайнер с пассажирами на борту застрял на три месяца в североирландском Белфасте. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что лайнер Odyssey от Villa Vie Residences должен был покинуть город в Северной Ирландии и отправиться в первый этап 3-летнего путешествия еще 30 мая.

"Роскошный океанский лайнер столкнулся с задержками в том числе из-за проблем с рулями и коробкой передач", - говорится в публикации.

Отмечается, что при этом пассажиры могут проводить время на морском судне днем, но ночью корабль необходимо покидать.

"Пассажиры, некоторые из которых заплатили 680 000 фунтов стерлингов за свою роскошную каюту, вместо этого провели лето в Белфасте, а не на Бермудских островах", - упоминается в материале.

Многие из пассажиров, которые теперь называют Белфаст "собственным домом", приехали со всей планеты. Известно, что компания круизного лайнера оплатила проживание пассажиров в гостиницах.

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