Канадский турист пережил 50 дней в дикой природе

Пропавший канадский турист Сэм Бенастик нашелся после 50 дней выживания в дикой природе.

Как передает Day.Az, об этом 28 ноября сообщила британская газета The Guardian.

"20-летний Сэм Бенастик был обнаружен... двумя нефтяниками после того, как заблудился в дикой природе Британской Колумбии", - передает издание.

Турист, застрявший в канадской глуши, медленно шел, с трудом держа палки в обмороженных руках. Он разрезал спальный мешок, чтобы обмотать им ноги, и едва не упал, когда его заметили. После этого юношу доставили в больницу в Форт-Нельсоне. У туриста выявили признаки обморожения и отравление горением из-за того, что его импровизированное убежище сгорело.

Бенастик отправился в поход, который должен был продлиться десять дней, 7 октября. Его семья сообщила о пропаже после того, как молодой человек не вернулся домой 17 октября.

В поисках были задействованы более 50 человек. Собаки прочесывали местность, но никаких зацепок найдено не было. Температура в последние дни поисков начала опускаться до минус 20 градусов, поэтому их прекратили. Мать Бенастика отказывалась верить в худшее и надеялась на возвращение сына.

Поисково-спасательная служба, которая участвовала в поисках вместе с экипажами из четырех других регионов, назвала факт нахождения туриста живым невероятным чудом.