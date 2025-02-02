Национальная авиакомпания Туркменистана отменила полеты в Россию

Национальная авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов в Москву, передает Day.Az.

Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила полёты между Ашхабадом и Москвой как минимум до марта 2025 года. Причины этого решения перевозчик не уточнил.

Ранее компания приостановила полёты в конце декабря 2024 года, изначально заявляя, что они не будут выполняться до 31 января 2025 года.