https://news.day.az/tourism/1727169.html Национальная авиакомпания Туркменистана отменила полеты в Россию Национальная авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов в Москву, передает Day.Az. Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила полёты между Ашхабадом и Москвой как минимум до марта 2025 года. Причины этого решения перевозчик не уточнил.
Национальная авиакомпания Туркменистана отменила полеты в Россию
Национальная авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов в Москву, передает Day.Az.
Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила полёты между Ашхабадом и Москвой как минимум до марта 2025 года. Причины этого решения перевозчик не уточнил.
Ранее компания приостановила полёты в конце декабря 2024 года, изначально заявляя, что они не будут выполняться до 31 января 2025 года.
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