https://news.day.az/tourism/1733605.html Туркменские авиалинии продлили приостановку рейсов в Москву Авиакомпания Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Telegram-канале авиакомпании. "Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад отменены в период по 31.03.25", - сообщает перевозчик.
Туркменские авиалинии продлили приостановку рейсов в Москву
Авиакомпания Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Telegram-канале авиакомпании.
"Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад отменены в период по 31.03.25", - сообщает перевозчик.
Напомним, что в декабре 2024 года Turkmenistan Airlines приостановила рейсы в Россию до конца января.
Данное решение было принято на фоне крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау 25 декабря прошлого года.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы в Москву.
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