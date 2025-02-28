Туркменские авиалинии продлили приостановку рейсов в Москву

Авиакомпания Turkmenistan Airlines продлила приостановку рейсов из Ашхабада в Москву.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Telegram-канале авиакомпании.

"Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад отменены в период по 31.03.25", - сообщает перевозчик.

Напомним, что в декабре 2024 года Turkmenistan Airlines приостановила рейсы в Россию до конца января.

Данное решение было принято на фоне крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в Актау 25 декабря прошлого года.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы в Москву.