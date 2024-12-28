Туркменские авиалинии отменили рейсы в Москву
Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы в Москву.
Как передает Day.Az, об этом перевозчик сообщил на официальном сайте.
"Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что Авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 отменены", - говорится в сообщении авиалиний.
Отметим, что ранее компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) также отменила рейсы по десяти направлениям в Россию.
Отметим, что AZAL приостановил полеты в некоторые города России.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
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