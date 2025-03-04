В Азербайджане проходит Евразийский форум по горному туризму

4 марта при организационной поддержке Евразийского альянса горных курортов и туристического центра Шахдаг проходит Евразийский форум горного туризма на тему "Перспективы и возможности горного туризма в Евразии".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие представители Государственного агентства по туризму, около 150 представителей туризма горных курортов Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России и Южной Кореи, входящих в Альянс, а также Беларуси, Грузии и Кыргызстана.

Открытие форума началось с шествия лыжных тренеров государств-членов Альянса под свою национальную музыку.

Выступая на открытии форума, советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что в последние годы по поручению руководства страны агентство предприняло ряд шагов в развитии зимнего и горного туризма, а также зимних видов спорта. Были улучшены инфраструктура, создана современная инфраструктура на новых и расширяемых территориях, а также организована совместная деятельность с международными спортивными организациями.

К.Гулузаде подчеркнул, что форум создаст возможности для развития туристического сектора, укрепления регионального сотрудничества и создания новых маршрутов и инновационных моделей туризма как для Азербайджана, так и для стран, входящих в Альянс.

Генеральный секретарь Евразийского альянса горных курортов Андрей Кукушкин, говоря о значении форума для модернизации горных курортов и создания новых инвестиционных возможностей, отметил важность разработки современных стратегий развития горного туризма. Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с членами Альянса и реализация совместных проектов значительно поспособствуют росту зимнего туризма и увеличению его доли в ВВП. Кукушкин также сообщил, что Евразийский форум горного туризма будет проводиться ежегодно с участием ведущих специалистов в сфере туризма и международных организаций.

Выступая на форуме, председатель ЗАО Туристический центр "Шахдаг" Рустам Наджафов отметил, что Евразийский форум горного туризма имеет большое значение с точки зрения развития, расширения связей, укрепления сотрудничества между нашими регионами и курортами и обмена опытом.

Он подчеркнул, что членство "Шахдага" в Евразийском альянсе горных курортов и Союзе горнолыжных курортов тюркских государств сыграло положительную роль в создании широкого сотрудничества и повышении туристической привлекательности. Наджафов также отметил успехи "Шахдага" как авторитетного центра проведения международных спортивных соревнований и важность расширения сотрудничества с членами Альянса в спортивной сфере.

Форум продлится до 6 марта. В ходе его работы будут обсуждаться планы действий Альянса на 2025-2026 годы, развитие горного туризма, создание туристических маршрутов, вопросы безопасности на курортах, расширение сотрудничества между странами Альянса, стандарты в организации зимнего туризма, а также проекты, связанные с расширением сотрудничества со странами Центральной Азии.

В рамках форума будут организованы лыжные гонки и фестиваль национальной кухни среди представителей стран альянса.