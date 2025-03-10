Названы самые популярные направления для путешествий у туристов

Самым популярным направлением для зимовок у путешественников оказался Таиланд. Как передает Day.Az, об этом рассказали "Известиям" 8 марта в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Треть длительных бронирований оформлены на курортах этой страны. Чаще всего туристы выбирали отели категории "четыре звезды" (на них приходится 31% заказов), а средняя стоимость ночи составила 134$.

Пятая часть путешественников провели зиму во Вьетнаме (21,9%). Там также наибольшим спросом пользовались четырехзвездочные гостиницы (35%), где номер обходился примерно в 100$ за ночь.

На третьей строчке - Индонезия. На нее пришлось 9,4% от всех зарубежных авиабронирований. Туристы выбирали в основном отели с четырьмя звездами (39%), ночь стоила порядка 123$.

Кроме того, среди популярных направлений оказались Китай с долей 2,5% и Филиппины (2,3%). В КНР туристы отдавали предпочтение отелям категории "пять звезд" (46%, средняя стоимость ночи составила 169$), а на Филиппинах - трехзвездочным гостиницам (31%, 90$ в сутки).

В списке также Индия (2,1%), Аргентина (2,0%), ОАЭ (1,8%), Узбекистан (1,6%) и Шри-Ланка (1,3%). В Индии путешественники зимовали в пятизвездочных отелях (42%, ночь стоила порядка 190$), как и в ОАЭ (41%, 393$). В Аргентине останавливались в основном в гостиницах с четырьмя звездами (36%, 224$), а в Узбекистане и на Шри-Ланке отдавали предпочтение объектам размещения без звезд - апартаментам и гостевым домам (по 45%, 112$ и 100$ в сутки соответственно).