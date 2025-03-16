Пять распространенных ошибок при упаковке чемодана, которые могут испортить вам путешествие
Туристы, как правило, делают хотя бы одну из пяти глупых ошибок при упаковке чемодана для путешествия.
Как передает Day.Az, об этом в ролике в TikTok Cici In The Sky рассказала действующая стюардесса и дала советы туристам, как избежать этих ошибок.
Слишком тяжелая сумка: она предупреждает пассажиров - ограничения по весу ручной клади придумали не просто так и прежде, чем набивать сумку, которую вы возьмете на борт, убедитесь, что вам комфортно её поднимать самостоятельно. "Не ждите, что члены экипажа окажут вам помощь - большинству из них не разрешат летать по соображениям безопасности и охраны труда, если они получат травму", - пояснила она.
Всё необходимое только в чемодан. Распространённая ошибка пассажиров, когда они кладут что-то, что понадобится им в полёте - будь то наушники, книга или планшет - глубоко в чемодан или сумку ручной клади. "Если поместить их в шкафчик над головой, вам придется перекрыть проход, чтобы вытащить их обратно. Если же вы вспомните о них при посадке, вам также придётся их достать, вероятно, перекрыв проход", - говорит она. И советует класть такие вещи в отдельную сумку, которую положить под кресло перед собой.
Неправильная упаковка жидкостей - с этим сталкивались почти все и отмывать потом чемодан от вытекшего крема от загара крайне неприятно. "Выдавите из бутылки как можно больше воздуха", - советует стюардесса. И лучше использовать бутылки с завинчивающимися крышками - они лучше спасают от сюрпризов.
Забытый перекус. Не для кого не секрет, что на питании пассажиров перевозчики дальше-больше экономят. На многих рейсах кормить пассажиров стали существенно меньше, а то и вовсе этого не делают. "Чтобы не остаться голодным во время всего полета, возьмите с собой несколько закусок и легких закусок на случай непредвиденных обстоятельств, например, яблоки и орехи", - советует стюардесса.
Куртки и пальто в чемодане. Как заявила стюардесса, её удивляют пассажиры, которые раздеваются до футболки в аэропорту, а все остальное запихивают в чемодан. "Вам следует надевать теплую одежду на себя", - уверила она и добавила, что однажды во время недавнего рейса она надела огромные ботинки, джемпер и куртку, несмотря на то, что покидала теплую Флориду.
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