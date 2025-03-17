В Японии отменены десятки авиарейсов

Из-за сильного ветра и снегопада в Японии было отменено более 60 авиарейсов.

Как передает Day.Az, телеканал NHK сообщил, что 61 рейс был отменен в связи с погодными условиями, особенно в аэропортах Хоккайдо.

По данным авиакомпаний, сильный снегопад стал причиной отмены рейсов. В некоторых районах Хоккайдо ветер достигает 40,8 м/с, а также зафиксированы шквалы в столичном районе Японии. Синоптики прогнозируют снегопады до 60 см на Хоккайдо и в северной части Хонсю.

Кроме того, телеканал сообщил о приостановке паромного сообщения между префектурами Тиба и Каганава.