Несколько авиакомпаний отменили полеты на Бали

В ночь на пятницу трижды извергался индонезийский вулкан Левотоби, из-за чего несколько австралийских авиалиний отменили полеты на туристический остров Бали.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 километров. Из-за этого одна из авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого, передает Day.Az.

Крупное извержение началось вечером 20 марта. До этого в течение недели в районе вулкана происходили мелкие извержения. Небольшие извержения продолжились и сегодня, 21 марта. Сообщается, что время эвакуации, которую объявили местные власти, пострадал один человек.

В ноябре прошлого года Левотоби также извергался, что привело к гибели 10 человек. Тогда пришлось эвакуировать тысячи местных жителей, ведь на близлежащие к вулкану деревни обрушились горячие камни и потоки лавы.

Пока неясно, сколько жителей пострадало от нынешнего извержения, но ноябре власти Индонезии заявили, что намерены навсегда переселить их из опасного региона.

Всего в Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов, страна расположена в тихоокеанском "Огненном кольце" - зоне высокой сейсмической активности на вершинах различных тектонических плит.