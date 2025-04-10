В Азербайджане утверждены правила обмена данными о пассажирах воздушных судов

В Азербайджане утверждены "Правила передачи, получения, хранения и обмена первичной информацией о пассажирах, передаваемой в систему "одного окна" эксплуатантами воздушных судов, а также списки регистрационных данных пассажиров, с другими государственными органами (учреждениями)".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Настоящие Правила устанавливают порядок передачи, получения, хранения и обмена первичной информацией о пассажирах и членах экипажа воздушных судов, которые приземляются на территории Азербайджанской Республики или покидают её, а также списки регистрационных данных пассажиров, передаваемых эксплуатантами воздушных судов в систему "одного окна", с другими государственными органами (учреждениями). Правила распространяются на полеты всех воздушных судов, которые приземляются на территории Азербайджанской Республики и покидают территорию Азербайджанской Республики.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, выражают значения, предусмотренные законом, Конвенцией и ее приложениями. Первоначальная информация о пассажирах и членах экипажа, передаваемая эксплуатантами воздушных судов, должна соответствовать международному стандарту 9.8 Приложения 9 Конвенции и быть представлена в машиносчитываемой форме, как указано в документе "Doc 9303, Руководство по машиносчитываемым документам для путешествий". Сведения о регистрации имен пассажиров должны соответствовать международному стандарту 9.24 Приложения 9 Конвенции и быть представлены в машиносчитываемой форме, как указано в документе "Doc 9944, Руководство по регистрационным данным имен пассажиров", а также передаваться в систему "одного окна" в соответствии со стандартами, совместно установленными Международной организацией гражданской авиации, Всемирной таможенной организацией и Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Передача информации осуществляется с использованием метода импульсной передачи в сроки, определенные настоящими Правилами. Прием, хранение информации и обмен ею с другими государственными органами (учреждениями) через Электронную систему государственного управления обеспечиваются через информационную систему Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (далее - информационная система). Информация через систему "одного окна" в режиме реального времени передается в Информационную систему Электронного правительства и в необработанном виде направляется в министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственную таможенную службу Азербайджанской Республики, Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики и Службу внешней разведки Азербайджанской Республики для проведения анализа и принятия мер в рамках полномочий этих органов.

Ограничения на получение индивидуальной информации, передаваемой операторами воздушных судов в систему "одного окна", регулируются статьей 40 Закона Азербайджанской Республики "О получении информации". За исключением случаев, предусмотренных международными договорами, в которых принимает участие Азербайджанская Республика, хранение и защита первоначальных данных о пассажирах и членах экипажа воздушного судна, а также данных о регистрации пассажиров осуществляется в соответствии с законами Азербайджанской Республики "О персональных данных" и "О получении информации", а также другими нормативно-правовыми актами в области защиты данных.

Информация о пассажирах и членах экипажа передается операторами воздушных судов в систему "одного окна" в нижеприведенные сроки:

о пассажирах воздушного судна:

за 30 минут до запланированного вылета воздушного судна,

сразу после начала взлета воздушного судна;

о членах экипажа воздушного судна:

сразу после того, как воздушное судно начало полет.

Перечень первичных сведений о пассажирах и членах экипажа определяется приложением № 1 к настоящим Правилам.

Регистрационные данные имен пассажиров передаются эксплуатантами воздушного судна в систему "одного окна" в сроки, указанные ниже:

за 72 часа до запланированного полета воздушного судна,

за 48 часов до запланированного вылета воздушного судна,

за 24 часа до запланированного вылета воздушного судна,

за 12 часов до запланированного вылета воздушного судна,

за 1 час до запланированного вылета воздушного судна.

Перечень регистрационных данных имен пассажиров определяется приложением № 2 к настоящим Правилам. Лица, нарушающие правила предоставления первоначальных данных о пассажирах и членах экипажа, а также данных о регистрации имен пассажиров, несут ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.