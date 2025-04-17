Турист на Филиппинах сфотографировал на пляже существо, похожее на «инопланетянина»

Турист на Филиппинах сфотографировал загадочное морское существо, похожее на "инопланетянина", пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время отдыха на курорте Кала Лайя в Лусоне турист Кристоффер Янг столкнулся с необычным морским обитателем, которого сравнил с существом из научно-фантастического фильма. Утром, прогуливаясь по пляжу, мужчина заметил в воде странный движущийся объект.

"Сначала я подумал, что это плавающий пластиковый пакет. Но при ближайшем рассмотрении понял, что это что-то живое. Оно выглядело так, будто пришло прямиком из "Дюны", - добавил он.



Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали бурную реакцию. Одни пользователи назвали существо "кошмаром", другие пошутили, что это "инопланетный гость". Однако нашлись и те, кто опознал в нем морской огурец - беспозвоночное, питающееся органическими остатками на дне.

Для Кристоффера эта встреча стала напоминанием о том, как мало мы знаем о подводном мире.

"Такие открытия будоражат воображение. Кто знает, какие еще загадки скрывают океанские глубины?" - задался вопросом Кристоффер.