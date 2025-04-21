Названы опасные предметы в ручной клади, с которыми не пустят на самолет

В аэропорту даже безобидные повседневные вещи в ручной клади могут стать причиной более длительного досмотра или даже конфискации. Эксперты по путешествиям из фирмы Fulton Umbrellas опубликовали список из восьми вещей, которые не стоит брать с собой на борт, чтобы избежать неприятностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Express.

1. Спортивный инвентарь

Ракетки для тенниса или кии для снукера можно пронести с соброй в ручной клади. Но, как отметили эксперты, все, что является громоздким или может нанести травму, например биты для крикета, клюшки для гольфа или дротики, следует сдать в багажное отделение.

2. Дроны

На эти устройства распространяются те же правила, что и на другое электронное оборудование, способное удерживать заряд. Если в дроне используется литий-ионный аккумулятор емкостью от 100 Вт·ч до 160 Вт·ч, то его могут разрешить провозить в ручной клади.

Если вам необходимо упаковать дрон в багажное отделение, эксперты рекомендуют убедиться, что он полностью выключен. Его нужно держать вдали от аэрозолей, духов и легковоспламеняющихся предметов.

3. Мягкий сыр

По словам экспертов, мягкие сыры, такие как бри или камамбер, запрещены к провозу. К этому списку также присоединяются джемы, соусы, чатни, антипасто или оливки в масле. Все это служба безопасности аэропорта считает "жидкостями", и их следует сдавать в багаж, если они превышают допустимый лимит.

Отмечается, что при путешествии из ЕС в Великобританию действует временный запрет на ввоз любого вида сыра, будь то в составе сэндвича или купленный в магазинах Duty Free.

4. Зонты

Складные зонты разрешается провозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже, однако более крупные запрещены из-за их большого размера и потенциального риска несчастных случаев. Эксперты рекомендуют отправлять их в багажное отделение.

5. Палки для ходьбы

Такой спортивный атрибут тоже запрещено провозить в ручной клади, поскольку палки могут быть использованы в качестве оружия.

7. Ножницы

Вы можете взять с собой в самолет небольшие ножницы, если их лезвия короче 6 см. Все, что превышает этот лимит, стоит сдать в багажное отделение.

8. Колышки для палатки

Они относятся к категории "острых предметов", потому не допускаются к перевозке в ручной клади. Чтобы избежать конфискации, стоит отправить колышки в багажное отделение.