Еще один аэропорт в Азербайджане начнёт обслуживать пассажирские рейсы

Аэропорт, строящийся в Свободной экономической зоне Алят, будет также использоваться для пассажироперевозок.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров, выступая на мероприятии "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра", проходящем в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Он отметил, что изначально этот аэропорт предназначался для грузовых перевозок.

"Ранее предполагалось, что это будет грузовой аэропорт, но теперь принято решение сделать его многофункциональным. Это важно, в том числе и для университетов, поскольку аэропорт будет расположен на пересечении международных транспортных коридоров, недалеко от Международного морского порта. После завершения строительства аэропорта решение транспортно-логистических вопросов для инвесторов станет гораздо более простым и удобным", - добавил он.