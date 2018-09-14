Невеста и свекровь устроили стрельбу на свадьбе - ВИДЕО

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены кадры с необычной свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Проходящая в Турции свадьба прошла под гул пистолетных выстрелов.



В отличие от многих подобных свадеб, на этот раз оружие в руки взяли невеста и свекровь.



Видеоролик быстро набирает популярность в сети. На нем видно, как жених выводит из дома свою невесту, лицо которой покрыто плотной красной материей. В это время невесте вручают пистолет, из которого она открывает огонь в воздух. Вслед за ней за оружие берется свекровь невесты.

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