Невеста и свекровь устроили стрельбу на свадьбе - ВИДЕО

14 сентября 2018 13:04

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены кадры с необычной свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Проходящая в Турции свадьба прошла под гул пистолетных выстрелов.

В отличие от многих подобных свадеб, на этот раз оружие в руки взяли невеста и свекровь.

Видеоролик быстро набирает популярность в сети. На нем видно, как жених выводит из дома свою невесту, лицо которой покрыто плотной красной материей. В это время невесте вручают пистолет, из которого она открывает огонь в воздух. Вслед за ней за оружие берется свекровь невесты.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Невеста и свекровь устроили стрельбу на свадьбе

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