Житель города Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР) открыл необычные способности в своём домашнем питомце - псе по кличке Монгрел, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Со слов владельца умного питомца, Монгрел, появившись в их семье в 2016 году, ещё щенком продемонстрировал способность к быстрой обучаемости. Глава семейства решил использовать это качество животного и научил его следить за своей дочерью, чтобы она не отвлекалась на телефон во время учебного процесса дома.

Строгий китайский папаша запечатлел момент, когда четвероногий надзиратель буквально навис над столом, за которым делала уроки его дочь. "Я указал на журнальный столик и сказал, чтобы он наблюдал за моей дочерью, которая делает домашнюю работу. Теперь Монгрел следит за тем, чтобы она не дотянулась до своего телефона", - рассказал владелец умного животного в интервью местным СМИ.

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