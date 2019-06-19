Может показаться, что эта статья написана только для поколения 20+, однако не нужно спешить с выводами, ведь жизнь поколения постарше (наших родителей, старших братьев и сестер), а также младшего поколения (наших младших братьев и сестер) тем или иным образом связана с этими артефактами. Более того, у некоторых из нас до сих пор на стенах красуются пыльные ковры.

Это 29 волшебных вещей (потому что в свое время они для нас были таковыми), которые вернут тебя в детство 90-х и 2000-х. Какие воспоминания!

1. Видеокассеты с мультиками были нашим богатством.

2. Безлимитный Интернет был только у мажоров. Подключались к Сети мы с помощью телефона. Соответственно, пока ты сидел в Интернете, никто не мог к тебе дозвониться.

3. Помнишь эту штуку?

4. Секретничая с подругами, ты всегда опасалась, что вас подслушивает кто-то из родственников.

5. Ты тренировала память, запоминая номера телефонов друзей. Вы договаривались с приятелями, во сколько в следующий раз созвонитесь.

6. Ты не только покупала альбомы любимых исполнителей, но и сама делала сборники с хитами, которые запали в душу.

7. Каждый раз, когда происходило такое, у тебя случалась истерика.

8. В нашем детстве каждый кадр ценился на вес золота.

9. Увидеть, как ты получилась на фото, можно было, лишь проявив пленку.

10. Селфи ты делала не камерой смартфона, веб-камерой.

11. Такая картинка чертовски раздражала, особенно когда ты приходила с прогулки специально для того, чтобы посмотреть любимый мультсериал.

12. Для тебя не составляло особого труда набирать СМС на кнопочном телефоне.

13. Коляски "Мальвина" передавались из поколения в поколение.

14. Длины рук не хватало, чтобы нацепить на себя все фенечки, сделанные своими руками. Особо ценились многоуровневые украшения.

15. Каждая девочка мечтала о настоящей Барби, но, к сожалению, простым смертным приходилось довольствоваться китайскими подделками.

16. Это было DVD-проигрыватель начала 90-х.

17. Самое интересное, что содержимое этих баночек обычно не соответствовало названию.

18. Любимая забава!

19. Только не говори, что у тебя не было таких... Мама-ама-криминал.

20. До сих пор пью из таких стаканов.

21. Первые гламурные меховые шапки у девочек со двора...

22. Не знаю, как сейчас, но в 90-е бывало, что учителя ставили такие отпечатки вместо оценок. Мы были довольны выше крыши!

23. Кто скажет, что изображено на этом фото, тот молодец!

24. "Песне ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой..."

25. Электронная версия домашнего любимца: и ребенок чем-то занят, и родители спокойны, ведь не нужно заводить дома животное.

26. Без музыки никуда! Так было всегда!

27. Вот чем мы занимались в зимнюю пору. Потом приходили домой мокрыми до ниточки и пили малиновый чай.

28. А у тебя тоже была такая?

29. В 90-е "на спортиве" ходили не только гопники...

Что ни говори, а детство - лучшая пора вне зависимости от времени и политической ситуации в стране. Возможно, эпоха 90-х - не самые лучшие годы, но мы были детьми и у нас был свой маленький волшебный мир. В конце концов, что нужно ребенку для полного счастья?

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