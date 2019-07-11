https://news.day.az/unusual/1137033.html Ради лакомства панда готова пойти на многое - ВИДЕО
Ради лакомства панда готова пойти на многое - ВИДЕО
Кадры, снятые в китайском зоопарке, наверняка не оставят равнодушными зрителей, любящих панд, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Сотрудник зоопарка решил угостить одну из своих подопечных, и животное, конечно же, восприняло такую идею с большим энтузиазмом.
При этом панда продемонстрировала, что ради лакомства она готова даже потерпеть некоторые неудобства и постоять на задних лапах. Многие пользователи интернета посчитали эту сценку и очень милой, и чрезвычайно забавной.
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