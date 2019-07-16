Норвежская пословица гласит: "Лишь тот, кто странствует, открывает новое". Великий Марк Твен же, в свою очередь, утверждал, что только о двух вещах можно сожалеть на смертном одре - о том, что мало любили и мало путешествовали.

Прислушиваясь к словам гениев и внутренней потребности познать мир, каждый человек отправляется в путешествия, чтобы соприкоснуться с неизведанным, познать новые части нашей необъятной планеты. Но кто же из нас может прийти к серьезному решению отправиться в кругосветное путешествие полного одиночества, непредсказуемых и не всегда приятных моментов, адреналина и погруженности в себя!?

Одно из ярких и уникальных событий в жизни столицы под названием "180 дней вокруг света с Фаридом Новрузи" прошло 12 июля в "Bulvar hotel". Именно в этот вечер большая группа зрителей и представителей медиа стали свидетелями передачи эстафеты от украинского путешественника, известного блогера, создателя компании "Оne life" Артемия Сурина азербайджанскому "первопроходцу", бизнесмену Фариду Новрузи, который несмотря на противоречивые обстоятельства, решился "перевернуть" земной шар под ногами. Отметим, что дорожными спутниками Фарида Новрузи в лице спонсоров выступили "Pasha Bank", "Mybrands", "Azercell", "triponline".

Пожалуй, контрастность мероприятия, организованного при поддержке vizam.az, заключалась в том, что присутствующие в зале смогли впитать опыт Артемия, завершающего свое кругосветное путешествие по миру и услышать ответы Фарида Новрузи на самые сокровенные вопросы. Мы поделимся с нашими читателями самыми важными моментами в пути к исполнению мечты.

Цель

Существует большое количество трактовок понятия "кругосветное путешествие". Но самое распространённое гласит, что путешествие справедливо может считаться кругосветным, если только он огибает земную ось и завершается в исходной точке. Есть еще варианты, что нужно дважды пересечь экватор и обойти все континенты. Фарид Новрузи взял курс пройтись по всем параметрам:

Пройти минимум 40.000 км и пересечь меридиан

Побывать на 6 континентах, в каждом из которых нужно преодолеть минимум 1000 км

2 раза пересечь экватор

Изведать две антагонистические точки

Объездить все точки без перелетов за 180 дней.

Багаж

Дорожную сумку, а лучше всего рюкзак, по словам рассказчиков, нужно формировать предельно осторожно. Учитывая факт не всегда удобных и комфортных маршрутов, а также принимая во внимание большое расстояние, которое придеться преодолевать, с собой нужно взять все самое необходимое:

Паспорт с наибольшим количеством пустых страниц. А еще лучше, если официально разрешено выезжать с двумя паспортами

2 кредитные карты с определённой суммой денег

Наличка, которая выручит при самых трудных ситуациях, так как во многих странах невыгодно, а иногда даже невозможно снимать деньги с карты

Смартфон и техника для запечатления лучших моментов

Лекарства

Удобная одежда, в том числе и теплая, даже если вы планируете ехать летом.

Страхи

А вот страхи лучше с собой не брать, а оставить их на исходной точке. Кто знает, быть может, вернувшись, домой вы их там уже не обнаружите...

Каждый человек перед долгой и противоречивой кругосветкой задается вопросом: "стоит ли совершать это?!".

"Стоит! Ты не потеряешь ничего, а лишь только приобретешь": твердо отвечает бизнесмен Артемий, которой ради своей мечты почти 10 месяцев провел вдали от близких, дома и любимого дела.

Для Артемия главный страх был связан с мыслями об отношениях с любимым человеком и неизвестностью, в которое он будет погружен. Для Фарида Новрузи трудностями считались не дороги, транспорт, опасности. Все это он изведал давно. Главным была внутренняя борьба, связанная с вопросом преодоления психологического одиночества, которое ожидает его в течение 180 дней.

Попутчики

Отсюда следует вопрос: следует ли совершить этот гордый путь в компании друзей или половинки?

"Однозначно обходить вокруг света нужно одному": в один голос заявили путешественники.

Ответ на вопрос звучал одинаково, но вот доводы были приведены совершенно разные. Как считает Артемий, люди по своей природе абсолютно разные и насколько близкими или родными они не были бы друг другу, кругосветные путешествия, в отличии от краткосрочных поездок нужно преодолевать в одиночестве. "Близкие и друзья найдутся по пути - в каждой точке земного шара. Люди в своем большинстве во всем мире очень добрые, готовы отозваться, помочь, предоставить ночлег и просто улыбнуться на твои слова, даже если вы говорите на совершенно разных языках. Познать людей и через них познать самого себя. Получить возможность рассказать о себе и узнать сущность человека": сделал вывод после достижения своей цели Артемий Сурин.

"Мои путешествия немного сложные, потому что я избрал для себя быстрый темп. Пришел увидел водопад, к примеру, запечатлел на камеру и вперед - покорять новые места. Максимум, я могу вернуться на одно и то же место в ночное время суток, чтобы увидеть при другом световом ракурсе. У меня не бывает терпения стоять на одном месте или что еще хуже ждать кого-то": рассказал о причинах избрания соло путешествий Фарид Новрузи.

"У бедуинов на Сахаре есть такое поверье, что нельзя сидеть вечером у костра, потому что твое тело расслабляется и выходит из тонуса. Ведь дальше тебе становится все труднее и труднее двигаться. Поэтому при исследовании какой-то местности достаточно провести там день-два, чтобы познать культуру, город и атмосферу": поддержал мысли Фарида Новрузи Артеми Сурин.

Бюджет

Шаг за шагом мы пришли к главному вопросу, который таился в душе каждого сидящего в зале и был несомненно связан с финансовыми расходами, которые покрывают твое душевное уединение и физическую отдаленность от дома.

В этом вопросе опытным профессионалом несомненно оказался наш украинский друг: "Кругосветка без перелетов может начаться от 20 тысяч американских долларов. При этом вы себе не позволяете жить на широкую ногу, но в противовес посещаете все 6 континентов. Другая сумма, менее затратная, может сложиться, если вы намерены подрабатывать по дороге или выступать волонтерами. Я, к примеру, в какой-то момент перестал считать свои расходы, дабы не расстраиваться".

Как выяснилось из откровенного рассказа блогера, его путешествие обошлось в разы больше. А именно в 120 тысяч долларов. На первый взгляд может показаться, что путешественник позволил себе шик и роскошь, но причины оказались совсем другими.

Дело в том, что Артемию удалось пересечь Тихий океан на круизном лайнере, который обошелся ему втридорога, ибо других путей пересечения на тот момент не нашлось. Ну и, конечно, всем известный континент Антарктида одарил не только своим неимоверным холодом, но и дороговизной.

Значительная часть расходов же пришлись на долю команды попутчиков, состоящей из режиссеров, оператора, с помощью которых герою удалось проделать профессиональную часть своей поездки: сделать кадры и вести видеодневник. Каждый фактор тянет за собой другой. Наличие дорогой техники требует избрания менее рисковых транспортных средств. Следовательно, бюджетное передвижение автостопом отпадало. Взамен появлялись варианты с арендой машины или же автобус.

Многие, узнав о такой сумме затрат, могут отказаться от мечты, но наши гости настоятельно рекомендуют не думать о деньгах, а просто поставить цель и идти. Как говорится, сделай шаг, а дорога образуется сама.

Трудности

Для каждого путешественника самым трудным была разлука с семьей. Каждый из них, пользуясь случаем, выразили благодарность родным, которые поддержали их в этом нелегком пути.

Как отметил Артемий, самые большие трудности были связаны с эмоциональными моментами, когда не было сил снимать и бороться с внутренней опустошенностью. Спасение герой вечера нашел в Таиланде, когда он пришел к мысли отключиться от мира, заняться йогой и спортом и просто отдохнуть от всего. На эмоциональный и физический передох было потрачено 7 дней. В итоге были набраны силы и можно было держать путь к цели.

Также к череде трудностей можно отнести долгие переезды на автобусе без остановок (36 часов из Чили), плохие дороги и опасные водители (переезд 300 км из Индии составил 18 часов), страны, где обязательно требуется перемещение под конвоем, состоявшим из 5 автоматчиков (Пакистан).

А самое страшное поджидало Артемия почти на завершающей точке - в Иране, где за снятые фотографии он был обвинен в шпионаже и был арестован. По законам Ирана шпионаж карается пожизненным лишением свободы или смертной казнью. Но, к счастью, благодаря украинским дипломатам Артемию удалось избежать драматического момента и оказаться в Баку.

"Несмотря на эти и многие другие трудности, которые были как физическими, так и психологическими, у меня ни разу, поверьте, друзья, ни одного раза не возникла мысль прервать свою поездку и вернуться к спокойной жизни": на позитивной ноте завершил свой захватывающих рассказ украинский блогер.

Фарид Новрузи, в свою очередь, затронул вопрос виз, что является неотъемлемой частью поездки и тщательно посоветовал заранее прочертить свой маршрут и решить все вопросы, связанные с документами. К счастью, в этом вопросе помощником Фарида Новрузи оказалась визовая компания vizam.az, которая упростила данный шаг для нашего героя.

О поразившем...

"Как ни удивительно, больше всего меня впечатлили места, где наблюдается минимальное присутствие людей. Это африканская Сахара, где мне выпала большая удача лицезреть полную луну. И было такое чувство, будто в комнате включили свет. Это не передаваемо, поэтому я желаю, чтобы каждому из вас посчастливилось увидеть это. А тишина в пустыне - это отдельная тема для разговора. Дело в том, что в пустыне нет звука. Абсолютно никакого. И ты ощущаешь тотальную звуковую чистоту, к которой твои слуховые рецепторы не привыкли": заинтриговал слушателей Артемий Сурин. К списку поразивших мест была добавлена белоснежная Антарктида, поражающая своей чистотой и безлюдностью.

Пересечение Тихого океана же у гостя нашего вечера заняло 1 месяц и 5 дней на корабле. Но оно того стоило, так как во время этого маршрута путешественнику удалось прикоснуться к тем местам, где редко появляется турист. Одним из таких мест оказался остров Питкэрн с численностью населения в 48 человек и странными нравами. Данную местность мечтает увидеть и Фарид Новрузи.

О Баку

Интересно было мнение человека, объездившего почти всю планету и увидевшего столько поразительных и удивительных мест, о нашей прекрасной столице.

"Мой приезд в Азербайджан после инцидента в Иране был неким прикосновением к свободе и раю. Ваша страна в этом смысле навсегда в моем сердце": начал свой рассказ о Баку украинский блогер.

"Но если отложить в сторону этот момент, то в целом меня поразила безопасность вашей страны, где в любое время суток ты можешь почувствовать себя спокойно и защищенно. Это поверьте, сейчас большая редкость в мире. Чистота Баку может сравнится лишь с Новой Зеландией, Сингапуром и Австралией. Это еще раз подчеркивает глубокую культуру азербайджанского народа. Дорожная инфраструктура, в частности гладкость дорог не может оставаться без внимания. Теперь, я понимаю почему именно Баку стал площадкой масштабного события "Формула 1". А ночной Баку с грамотной световой гаммой не оставит равнодушным никого": поделился своими впечатления о Баку гость из мира Артемий Сурин.

Как рассказали Day.Аz Артемий Сурин и Фарид Новрузи, следующую цель путешественники видят в покорении семи вершин мира. В частности, вершины Эверест. В чем мы желаем им больших успехов.

За продвижениями Фарида Новрузи вокруг Света мы сможем наблюдать из социальных сетей (@novruzi), где с помощью опубликованных фото и видео мы познакомимся с удивительными точками планеты, о существовании которых ранее и не подозревали. Не случайно одной из главных целей путешественников является вдохновение людей не бояться ничего и отправиться в кругосветное путешествие, чтобы покорить себя и мир. Ведь только путешествия могут лишить нас дара речи, а затем превратиться в лучшее воспоминание.

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