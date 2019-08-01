Каждый год Италию захватывают толпы туристов, мечтающих провести время в стране палящего солнца, ароматной пиццы и вкусного вина. Рим, Милан, Венеция и Флоренция успешно справляются с миссией главных городов для путешествия, но и это не все направления. WMJ.ru узнал у сомелье и организатора винных туров Дарьи Харитоновой, куда непременно стоит поехать в Италии, если ты уже посетила все самые популярные места и хочешь изведать новые, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Любителям вина и живописных пейзажей советую обратить внимание на небольшие деревушки в разных регионах Италии, которые являются винодельческим сердцем страны, но остаются в стороне от изъезженных маршрутов.

Бертиноро

Эмилия-Романья

Бертиноро - небольшой винный городок, который называют "балконом Романьи". Он находится на вершине горы, откуда открывается восхитительный вид на весь регион. Вино - настоящий символ Бертиноро. Его можно продегустировать на местной винодельне или попробовать в ресторанчиках, куда любят приходить сами итальянцы. Каждый год местные жители проводят фестивали, ярмарки, а многие туристы приезжают посетить термы, богатые минеральными источниками. На улицах города часто пустынно, зато на твоих фотографиях не будет случайных людей. Бертиноро - настоящий средневековый город, утопающий в зелени и окруженный бескрайними полями. Со смотровой площадки можно увидеть их причудливый узор и море, уходящее далеко за горизонт.

Соаве

Венето

Винный городок Соаве легко можно совместить с поездкой в Верону - город, куда приезжают сотни отчаявшихся туристов, чтобы попросить у Джульетты настоящей любви. Но сам Соаве не менее интересен. Его можно легко обойти за несколько часов: увидеть настоящую средневековую крепость, около которой несколько веков назад кипела военная жизнь, и просто погулять по узким улочкам под согревающим итальянским солнцем. Соаве - милый винный городок. Не стоит ждать от него многого. Именно такие города представляют настоящую Италию. Там можно неспешно понаблюдать за жизнью коренных итальянцев и помечтать, что когда-нибудь тоже будет возможность замедлить шаг и почувствовать атмосферу сиесты.

Артимино и Кортона

Тоскана

Тоскана - тот регион, который для многих является настоящим символом Италии. Эти бескрайние поля, домики пастельных цветов, окруженные высокими кипарисовыми деревьями... Настоящая мечта! Городок Артимино, спрятанный за высокими деревьями, совсем небольшой. В последнее время это место, а точнее вилла Медичи Артимино, стало идеальной локацией для свадебной церемонии у многих влюбленных. Вместе c тосканскими видами идеальное сочетание. Совсем недалеко у границы с регионом Умбрия находится Кортона - типичное, но не изъезженное местечко. Это городок с маленькими ресторанчиками, где подают вкуснейшую пиццу. Почти на каждом шагу посажены цветы, которые делают улицы еще ярче.

Спелло

Умбрия

Спелло - настоящий город цветов. Хозяйки стараются изысканно украсить горшочками и кашпо крыльцо и балкончики домов. Даже улицы там называют цветочными. Флористика - любимое занятие всего региона. Каждый год в мае-июне в Спелло проводят целый фестиваль Infiorata, во время которого почти все улицы занимают картины из живых цветов. Каждая из них почти как музей ботаники. Там можно увидеть растения, о которых раньше ты даже и не слышала. Очаровательное местечко для бесцельных прогулок. Там стоит заблудиться и просто побродить, наслаждаясь теплом Италии.

Сама Италия - небольшая страна, но изучать ее можно бесконечно. Стоит свернуть с типичных туристических маршрутов, и тут же откроется что-то новое. Недолгие поездки в совсем непопулярные места показывают настоящее, а реальная жизнь людей - это лучшее, за чем стоит наблюдать.

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