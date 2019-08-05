https://news.day.az/unusual/1144677.html Как использовать экскаватор в жару - ВИДЕО
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Как использовать экскаватор в жару - ВИДЕО
Машинист грейферного погрузчика придумал отличный способ освежиться в жаркий летний день, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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