Темная материя, из которой на 80% состоит наша Вселенная, до сих пор представляет загадку для физиков. Как она возникла, какими качествами обладает, на что влияет - пока на эти и многие другие вопросы нет точных ответов, а есть только гипотезы разной степени научности.

Специалисты Университета Джона Хопкинса (США) провели исследование и о его результатам пришли к выводу, что темная материя могла образоваться еще до Большого взрыва. Об этом пишет издание Physical Review Letters, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Без темной материи было бы невозможным появление галактик, но о ее существовании ученые догадались, наблюдая ее гравитационное воздействие на космические объекты.

Ранее считалось, что темная материя появилась как остаточное вещество в результате Большого взрыва. Но до сих пор ученые не увидели прямой сигнал темной материи ни в одном эксперименте по физике частиц. Новое исследование доказывает, что темная материя образовалась в период быстрого расширения пространства, которое еще называют космической инфляцией.

По мнению специалистов, в результате быстрого расширения появляются скалярные частицы, пока открыта только одна из них - бозон Хиггса. И если темная материя действительно связана с такими частицами, то она гораздо старше Большого взрыва. Сейчас ученые надеются, что присутствие темной материи получится заметить во время астрономических наблюдений, и ждут, когда будет запущена космическая миссия "Евклид", старт которой намечен на 2022 год.

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