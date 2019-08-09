В 2018 году начали сбываться предсказания о конце света, сделанные еврейскими пророками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, согласно легенде, текст Торы была продиктована Моисею самим Всевышним. На протяжении веков эти божественные предписания дополнялись различными мудрецами, они проясняли отдельные положения древнего религиозного документа для своих современников, а также записывали собственные пророчества.

Разумеется, в объемном тексте Торы содержится немало противоречий, ведь у каждого из ее соавторов было личное представление о конце света, например.

Но в самом общем виде там сказано, что Всевышний отвел нашему миру шесть тысячелетий с момента сотворения. Затем, как предсказывают пророки, начнутся кровопролитные войны, многочисленные стихийные бедствия, произойдет гибель большей части человечества.

Но нет худа без добра: в это время на землю явится Мессия, который приведет праведников к благоденствию и процветанию. Поэтому отдельные последователи иудаизма стараются всеми силами приблизить конец света, надеясь увидеть долгожданного посланника Всевышнего своими глазами.

Сбылись три пророчества

Мистически настроенные люди всегда ищут знамения приближающегося Апокалипсиса в различных событиях: движении комет; стихийных бедствиях; солнечных и лунных затмениях; вооруженных конфликтах. Но этой осенью у последователей иудаизма появилось несколько причин полагать, что конец света уже близок. Одно за другим сбылись три пророчества из Торы, предсказывающие скорый Апокалипсис.

Судите сами, в сентябре 2018 года в Израиле родилась красная телочка, которая символизирует скорое божественное очищение нашего мира. В начале октября известный фотограф Ноам Бедеин обнародовал сенсационные снимки, доказывающие наличие живой рыбы в водах Мертвого моря, чего не было на протяжении тысячелетий. А еще через месяц туристы с удивлением увидели на Стене Плача змею, которая охотилась на голубя.

Все эти события похожи на описанные в Торе предзнаменования Апокалипсиса, что дало различным мистикам и конспирологам возможность заговорить о приближении Судного дня. Очередная дата скорого конца света, основанная на этих предсказаниях, назначена на осень-2021 - через три года после сбывшихся пророчеств.

Змея на Стене Плача

3 ноября 2018 года британское издание The Sun и ряд других информационных ресурсов сообщили о змее, которая ползала между камней Стены Плача в Иерусалиме. Пресмыкающееся охотилось на голубя в женской секции туристического комплекса.

Впрочем, событие не вызвало большого переполоха. Фонд наследия Стены Плача (официальная организация, которая ответственна за данный объект культурной и религиозной ценности) сделал заявление, что змея длиной примерно в 1 метр оказалась неядовитой. Вызванный специалист-серпентолог без особого труда поймал ее, на этом инцидент был исчерпан.

Но многочисленные мистики нашли в данном событии особый, сакральный смысл. Как известно, жители Ближнего Востока, как и других земель, в древние времена поклонялись животным-тотемам. Считалось, что они защищают и поддерживают людей, придают им сил. Конспирологи утверждают, что змея была символом древнего рода, из которого произошли легендарные цари еврейского народа - Соломон и Давид. Появление их тотемного животного в женской секции Стены Плача растолковали как знак грядущих перемен. И тот факт, что змея охотилась на голубя, олицетворяющего христианское вероучение в различных эзотерических практиках, был воспринят многими мистиками как свидетельство приближения Апокалипсиса.

Хотя, по мнению некоторых еврейских религиозных деятелей, данное событие имеет позитивное значение. Не исключено, что нашу цивилизацию в ближайшее время ждет серьезная трансформация, ведь любые перемены несут собой не только беды, но и обновление жизни. Тем более что число змеи (нахаш) в традиционной нумерологии равно 358, и у слова "Мессия" (Мошиах) тот же арифметический показатель.

Книга Зоар, на которую ссылаются многие еврейские мистики, называет наш мир своеобразной противоположностью Эдемского сада. То есть, на грешной земле змея не является олицетворением сил Зла. Напротив, это пресмыкающееся здесь означает очищение и возрождение божественной святости.

Примечательно, что несколько месяцев назад, сразу после завершения поста Тиши Бав, посвященного скорби в связи с разрушением двух еврейских храмов, из западной части Стены Плача выпал камень весом 220 фунтов.

Растолковывая данное событие, конспирологи решили, что многовековые страдания еврейского народа завершены. Теперь начинается долгожданное возрождение, которое ознаменует собой скорое появление Третьего храма - мистического культового сооружения, которое должно стать свидетельством наступления эпохи благоденствия и процветания.

Живая рыба в Мертвом море

В начале октября 2018 года все мировые информационные агентства опубликовали сенсационные снимки, которые сделал известный израильский фотограф Ноам Бедеин. Он долгие годы исследовал Мертвое море, запечатлевая этот уникальный природный водоем. И вот настоящая удача - в водах, считавшихся абсолютно безжизненными, преспокойно плавают рыбки. А ранее там же были замечены водоросли.

Мертвое море - это бессточное озеро, уровень солености которого достигает 300-350%, это один из наиболее высоких показателей в мире. Согласно библейскому преданию, водоем образовался на месте разрушенных городов - Содома и Гоморры. И здесь, на проклятой Всевышним земле, не было никаких следов жизни в течение долгих тысячелетий.

Ветхозаветный пророк Иезекииль (622-570 гг. до н.э.), впрочем, оставил недвусмысленное указание на этот счет. Он написал, что мертвые воды снова оживут именно перед концом света. И в водоеме, считавшемся непригодным, снова появится рыба.

Но с другой стороны, соленая вода не является непреодолимым препятствием для жизни. Так, артемия (жабоногий рачок) обитает в озерах Тилигульского заповедника, расположенного под Одессой. Уровень солености тех водоемов составляет 269%. Это пониже, чем в Мертвом море, но не намного. А в лиманах Тузлы у Керченского пролива преспокойно живет мохнатый червь.

В любом случае, появление рыбы в Мертвом море - доказательство значительных изменений, происходящих в природе.

Красный теленок

В книге библейского пророка Даниила говорится, что жертвоприношение красной коровы станет еще одним предвестием скорого появления Мессии, поскольку данное ритуальное действие поможет очищению мира от всякой накопившейся в нем скверны. Многие последователи иудаизма верят, что после жертвоприношения начнется строительство мистического Третьего храма, знаменующего начало эпохи процветания.

Но проблема в том, что корову, подходящую для совершения ритуала, очень сложно найти. Это должно быть животное с идеально красной шерстью. Даже расположенные рядом два волоска, имеющие другой оттенок, делают рогатую претендентку негодной для жертвоприношения. К тому же, корова не должна никогда носить ярма, быть задействована в сельскохозяйственных работах, а еще она обязана родиться на израильской земле.

По мнению биологов, идеально красная корова - это биологическая аномалия. Тем не менее в Ветхом Завете говорится, что первым такое жертвоприношение совершил сам Моисей, и до разрушения Второго храма ритуал проводился восемь или девять раз.

Израильская религиозная организация "Учреждение храма" поставила своей целью ускорение прихода Мессии, к работе были привлечены ученые-селекционеры. И вот, в сентябре 2018 года, на весь мир торжественно объявили о рождении "красной телицы", подходящей для жертвоприношения.

Согласно предписаниям Мишны (священный текст последователей иудаизма), корову следует забить особым, ритуальным способом, а тушу сжечь. Очистительной силой обладает пепел такого животного, который должен поспособствовать восстановлению библейской чистоты в нашем грешном мире.

По мнению мистиков, рождение красного теленка - это еще одно предзнаменование глобальных перемен, которые ожидают наш мир. Ведь именно из глины такого цвета, согласно преданию, были сотворены первые люди.

Сами по себе вышеперечисленные события ничем особо не примечательны. Змеи водятся в Израиле и ползают, где им угодно. Камни выпадают из Стены Плача, все-таки это древнее сооружение. Рыжие телята время от времени появляются на свет. И рыба может жить в соленой воде, если адаптируется. Но все зависит от того, как посмотреть. А если это действительно предзнаменования Апокалипсиса? Поживем - увидим.

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