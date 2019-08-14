Сегодня звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера! В таком состоянии вам будет обеспечен успех в делах и симпатии окружающих. Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее - не злоупотребляйте сомнительными удовольствиями, особенно такими, как алкоголь, иначе вы рискуете потерять чувство меры. Это особенно нежелательно в силу того, что день предполагает повышенный риск травматизма.

Овен

Сегодня эмоции Овна наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Овна будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Телец

Сегодня у Тельца возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Тельца подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Близнецы

Сегодня Близнецы должны сами стать кузнецами своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к ним, отдавая инициативу в их руки. Эмоции Близнецов обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а их задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Близнецов.

Рак

Сегодня у Рака есть все шансы добиться желаемого - чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Рак уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Раку - в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Раком сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Лев

Сегодня Льву не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Лев сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Дева

Сегодня Дева как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ей придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Дева купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными.

Весы

Сегодня Весы не раз получат возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Весам можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Скорпион

Сегодня Скорпион вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Скорпиона к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Стрелец

Сегодня единственное, что может помешать Стрельцу осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Стрельца будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Стрельцу сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Козерог

Сегодня Козерогу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. Сегодня у Козерога как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Водолей

Сегодня Водолею ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Водолей все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Водолея здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели они не ставили перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Рыбы не хотят, чтобы день прошел впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

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