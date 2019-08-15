Сегодня звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же - очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую. К примеру, сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.

Овен

Сегодня Овен может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Овну сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Телец

Сегодня Тельцу не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Тельцу и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Близнецов нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Рак

Если сегодня с самого утра из ушей Рака начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Рака в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Рака во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Лев

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Льва. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Льва не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Льву выпадет только ближе к вечеру.

Дева

Ничто сегодня не будет получаться у Девы лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Девы! Единственное, чего ей следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Девы если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Весы

Сегодня Весы будут страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В их суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Весов будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Скорпион

Лучше всего сегодня Скорпиону взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Скорпиона действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Стрелец

Сегодня Стрелец может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Стрельцу не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Козерог

Сегодня Козерогу не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Козерог сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Водолей

Сегодня для Водолея актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Водолея в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Рыбы

Сегодня жизнь будет ждать от Рыб решительности и четкости, а вот сами Рыбы этих качеств в себе как раз ощущать и не будут. По крайней мере, всего этого им будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Рыб. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

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