Человеческие сны до сих пор остаются малоизученными: мы не знаем, от чего зависят наши сны, и о, чем они говорят. Но вот только некоторые люди и даже целые семьи научились управлять своими сновидениями.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, американские этнологи случайно нашли странное сообщество людей в лесах Малайзии. Оказалось, что это племя называли Сенуа или "народом снов". Их отличает то, что большую часть суток они спали. А в оставшееся время были заняты изучением, того, что видели.

Итак, после продолжительного сна вся деревня собирается у костра и делится впечатлениями об увиденном. При этом свои сны селяне как бы "трансформируют" в реальность. То есть, если ребенку приснился зверь, то он должен был убить его наяву. Также, если человек обидел своего знакомого во сне, извиниться он должен был уже в реальности.

Если же кому-то снился полет, то этого человека одаривали безмерным уважением, так как полет - это самый редкий и значимый сон. При этом старшие объясняли детям, как "настроить" свой сон и увидеть то, что им хочется. Для этого перед сном следует представить и хорошо обдумать то, что ты мечтаешь "прожить" во сне этой ночью.

Причем оказалось, что семьи настолько заняты вопросами своих снов, что между родственниками не возникает конфликтов, соседи не спорят, люди живут без стрессов и в полном уважении друг к другу. Главная цель каждого селянина - увидеть хороший сон и завершить его в реальности. Работали эти люди ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить себя едой.

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