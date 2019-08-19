Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю в телескопы.

Исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, полученных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory на десяти отдельно взятых длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.

Этот метод не позволит добиться точного изображения экзопланеты, но даст возможность понять, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки, то есть условия потенциально обитаемого мира.

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