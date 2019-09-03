По данным компании Credit Suisse, в 2018 году десять процентов населения планеты владели 85 процентами мирового богатства. Может быть, эти люди обладают выдающимися способностями? Они самые умные или физически выносливые? Оказывает, нет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Зациклились на своей бедности

В 2012 году ученые Чикагского университета провели необычный эксперимент. Они попросили несколько десятков молодых людей в возрасте 25 лет сыграть в три компьютерные игры - американские аналоги "Поля чудес" и "Ста к одному", а также в игру, напоминающую Angry Birds.

Всех участников условно разделили на богатых и бедных. Первые получали больше попыток угадать слово или выстрелить, чем вторые. При этом добровольцы могли взять кредит - дополнительный шанс справиться со сложным заданием - или пропустить ход, сохранив неиспользованные попытки.

Во всех играх победили "богатые" - главным образом за счет нерационального поведения игроков из "бедной" группы. Участники с ограниченным набором попыток, как правило, тратили много кредитов на сложные вопросы. Из-за этого они набирали меньше очков в пересчете на попытки. Кроме того, они хуже замечали подсказки, оставленные исследователями на столиках участников в игре "Сто к одному".

По мнению экспертов, это говорит о том, что бедность (дефицит ресурсов) вынуждает человека фокусироваться на сиюминутных проблемах и игнорировать более отдаленные во времени задачи, решение которых может улучшить его положение. Иными словами, бедные не умеют абстрагироваться и просчитывать на несколько шагов вперед. Этим, кстати, можно объяснить популярность краткосрочных кредитов с высокой процентной ставкой среди самых малообеспеченных слоев населения.

Вероятно, из-за зацикленности на решении текущих проблем бедным труднее начать много зарабатывать, чем выходцам из богатых семей.

Богатство любит смелых

Согласно данным работы канадских физиологов, люди, выросшие в достатке, больше склонны к риску и уверены в себе. Это позволяет им быстро принимать решения, адекватно воспринимать жизненные ситуации, быть профессионально успешнее. В то время как их более бедные сверстники действуют осторожнее.

Дело в разных уровнях гормона стресса - кортизола - у выходцев из богатых и бедных семей. У последних этого гормона в крови больше. Кортизол участвует в формировании защитных реакций в ответ на внешние угрозы. Его концентрация резко увеличивается, когда надо убежать от преследователей или сразиться с врагом. Однако если высокие уровни гормона поддерживаются постоянно, человек становится более осторожным.

Кроме того, на шансы человека разбогатеть влияют привычки его родителей, утверждают ученые из Брауновского университета (США). Среди наиболее вредных - любовь к спортивным тотализаторам и жизнь не по средствам. А вот наличие дополнительных источников дохода, чтение профессиональной литературы и сбережения на черный день - это те привычки, которые помогут ребенку стать более обеспеченным, чем были его родители.

Цинизм же по отношению к окружающим и способность "идти по головам", наоборот, к финансовому успеху не приведут, считают немецкие ученые. Два масштабных опроса показали, что среди людей, имеющих сравнительно низкие доходы, циников больше, чем среди тех, кто много зарабатывает. Вероятно, это связано с тем, что такой человек отвергает помощь друзей и знакомых, хотя наибольшего успеха люди способны добиться только сообща, подчеркивают авторы работы.

Талант против удачи

По мнению итальянских ученых, финансовый успех не зависит от врожденных талантов и ума. Он - результат случайного стечения обстоятельств. Исследователи создали компьютерную симуляцию, в которой тысяча участников со среднестатистическими способностями (талантом, умом и работоспособностью) и одинаковым уровнем благосостояния должны были бороться за ресурсы.

В ходе эксперимента в модель периодически вносились случайные события, которые участники могли использовать в равной мере. Через некоторое время в искусственно созданном обществе 80 процентов виртуальных богатств принадлежали 20 процентам людей. Эксперимент повторили несколько раз (при этом использовались разные сценарии развития общества), и всегда результат был одинаков: большая часть ресурсов оказывалась в руках нескольких индивидов.

Эти значения близки к реальному распределению мирового богатства - 85 процентов ресурсов принадлежат десяти процентам населения планеты. А значит, успех и финансовое благосостояние часто достаются не тем, кто этого достоин, а людям, оказавшимся в нужное время в нужном месте.

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