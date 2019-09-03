Хозяйка четвероногого хитреца месяц назад стала свидетельницей закапывания лакомства в одежде, лежащей в нижнем ящике комода, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Собака со всей скрупулёзностью отнеслась к перепрятыванию своего любимого лакомства в австралийской квартире. Девушка запечатлела, как пёс решил оставить на потом закуску и долго закапывал её среди одежды. Затем запасливый питомец попытался закрыть ящик, но не смог разобраться, как это сделать.

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