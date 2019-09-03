В CinemaPlus Amburan Mall состоялась церемония открытия Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Pasha Holding LLC и других организаций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии открытия приняли участие представители культуры и искусства, Министерства культуры, молодежных организаций, дипломатических миссий и зарубежные гости.

Выступившие директор "Нариманфильм", заслуженный работник культуры Нариман Мамедов, заместитель начальника отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана, исполнительный секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, представители дипломатических миссий Венгрии и Индии пожелали участникам успехов и отметили, что основная цель кинофестиваля Salam - воспитание молодежи в соответствии с национальными и общечеловеческими духовными ценностями, установление дружеских отношений между молодежью, пропаганда культуры, а также формирование позитивного общественного мнения об Азербайджане в других странах посредством приглашенных участников фестиваля.

В фестивале принимают участие юноши и девушки от 13 до 17 лет из 11 стран - Азербайджана, Турции, России, Украины, Грузии, Италии, Германии, Хорватии, Македонии, Пакистана и Индии.

Все подростки, приехавшие из-за рубежа, живут в азербайджанских семьях, чтобы лучше узнать о национальных обычаях и традициях нашего народа, воочию убедиться в гостеприимстве и наладить дружеские отношения со сверстниками. В рамках проекта юноши и девушки будут смотреть фильмы мирового и азербайджанского кинематографа, обсуждать их с участием кинопрофессионалов и определять победителей путем голосования в качестве жюри. В эти дни также пройдут показы внеконкурсных фильмов, организованы мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы. Фестиваль продолжится до 5 сентября.

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