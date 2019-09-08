Астрологи составили топ-3 счастливчиков. Звезды принесут им только удачу, передает Day.Az со ссылкой на http://smolnarod.ru.

Овнов в 2020 году будут оберегать все звезды. Они будут заряжены новой энергией и полны сил. Их будет преследовать успех. Овнов ожидают новые открытия, интересные места и приключения. В личной жизни все сложится хорошо.

Для Львов откроются отличные возможности подняться вверх. Удачным решением будет поехать в путешествие либо вовсе уехать жить заграницу. Это уникальный шанс построить новую жизнь и начать все с начала. В другом городе либо в другой стране Львы смогут реализовать свой профессиональный потенциал и подняться по карьерной лестнице. На личном фронте также все будет складываться удачно. Есть хороший шанс найти свою любовь. Этот год будет благоприятным для пополнения семьи детьми. Все, за что в этом году возьмется Лев, обязательно получится отлично.

Глобальные успехи ждут Козерогов на карьерной лестнице. Год станет удачным для них, чтобы реализовать себя как профессионал в своем деле. Успехи в работе начнутся уже в начале 2020 г. Это касается увеличения заработка и общего уровня доходов. Многим удастся решить свой жилищный вопрос. На личном фронте хорошо будет и у холостых Козерогов, и у женатых.

Кстати, астрологи отмечают, что также счастье могут обрести Близнецы, Весы. Новый год может преподнести Близнецам знакомство с человеком, с которым знак сможет остаться надолго и который будет принимать все его черты. Многие Весы в новом году почувствуют, что хотят завести серьезные отношения, а возможно даже вступить в брак. Они начнут искать подходящего себе партнера и найдут его. Удача на вашей стороне, пишет Astrologer.

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