Вот 12 способов вырастить более умных, успешных и счастливых детей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Смотрите или читайте новости вместе - и обсуждайте их

Дети должны хоть немного разбираться в актуальных проблемах - от политики до изменения климата. "Родителям стоит смотреть новости вместе с детьми, чтобы те были в курсе вопросов, которые могут обсуждаться в классе. Разговоры о важных событиях помогут школьникам сформировать собственное мнение и развить навыки критического мышления", - отмечает Кэтрин Палмер, учитель в Калгари, Канада.

2. Покажите, как справляться с неудачами

Многие ощущают разочарование при неудачах, но способность продолжить работу - важный навык для учеников. "Родители способны помочь детям достичь успеха, выработав вместе с ними подход к образованию, основанный на росте мышления. Он научит школьников понимать, что ошибки являются частью обучения, и их не нужно стыдиться", - считает Эрин Томсон, онлайн-преподаватель средней школы Compass Charter School в Калифорнии.

3. Прививайте хорошие черты характера

Когда дети в раннем возрасте начинают стремиться к тому, чтобы быть хорошими друзьями и окружать себя достойными людьми, они с большей вероятностью будут поступать так же и во взрослой жизни. "Каждый день говорите детям о необходимости быть добрым к окружающим, помогать учителю, замечать на детской площадке ребенка, который выглядит грустным или одиноким, и составлять ему компанию", - советует Карл Робертс, региональный координатор школы Compass.

4. Сделайте использование интернета позитивным

"Если ваш ребенок пользуется соцсетями, научите его оказывать на них положительное влияние", - говорит детский психолог Рина Б. Патель. Она предлагает использовать аббревиатуру THINK ("думай"): прежде чем разместить в соцсети запись, школьник должен спросить себя, является ли она T (true - "правдивой"), H (helpful - "полезной"), I (inspiring -"вдохновляющей"), N (necessary - "необходимой") и K (kind - "доброй"). Если это не так, то он должен пересмотреть содержание поста или вовсе отказаться от его публикации.

5. Хвалите за усилия

По словам Брайана Гэлвина, учителя Varsity Tutors в Сиэтле, исследования показывают, что подарки за хорошие оценки не слишком влияют на учеников. "Когда родители вознаграждают усилия, энтузиазм и готовность попробовать что-то новое (и, возможно, потерпеть неудачу), дети с большей вероятностью будут стараться", - указывает он.

6. Подкрепляйте свои слова действиями

"Поддержка со стороны родителей помогает молодым людям найти собственный источник силы. Но он не появляется в виде подарка, его нужно обрести самостоятельно. По этой причине родителям необходима смелость, чтобы позволить детям учиться на своих ошибках. Направить школьника поможет собственный пример, вербальные сообщения менее эффективны", - говорит Мэри Джо Подгруски из Академии здоровья подростков.

7. Создайте рабочее место для выполнения домашних заданий

Установите время и место для выполнения домашних заданий. "Ученики прогрессируют, когда у них есть режим, и они могут мысленно подготовить себя к работе", - отмечает Фрэнсис Квеллер, нью-йоркский эксперт по поступлению в колледж. Он рекомендует заниматься в хорошо освещенном месте без отвлекающих элементов.

8. Позвольте детям учить вас

Когда вас что-то волнует, вы хотите рассказать об этом миру - то же самое происходит и с детьми. "Разрешение быть ″учителем″ позволит школьнику не только рассказывать, чему он научился в школе, но и радоваться полученным знаниям. Празднуйте каждое достижение вашего ребенка, независимо от того, большой он или маленький", - говорит Эйприл Дж. Лиссабон, школьный психолог из Вирджинии.

9. Придавайте большое значение играм

Сколько раз вас просили вспомнить, каково это - быть ребенком? У этого есть причина. "Игра - это детская работа, именно так дети познают мир. Они должны выйти из раннего периода жизни с любовью к учебе и игре, а также умением задавать вопросы и находить ответы на них. Когда дети занимаются тем, что им нравится, они будут с большим энтузиазмом подходить к более формальному обучению и личным проблемам", - убежден Бенджамин Ньютон, соучредитель нью-йоркской компании по уходу за детьми Vivvi.

10. Не забудьте позаботиться о себе

Уход за собой - это не просто модная фраза, это то, что родители должны практиковать ежедневно. "Вы можете не осознавать этого, но ваше собственное беспокойство влияет на взгляд ребенка на мир. Часто забота о себе - лучшее, что вы можете сделать для детей", - отмечает Алисса Остерн, психолог из Нью-Джерси.

11. Позвольте детям переживать негативные эмоции

Родители часто пытаются уберечь детей от любых негативных эмоций. Обычно это стремление продиктовано любовью - трудно видеть своего ребенка расстроенным. "Когда родитель говорит закаляться и не плакать, или говорит, что все будет хорошо, ребенок может понять это как необходимость отказаться от негативных эмоций. Но дети должны научиться справляться с целым рядом переживаний", - добавляет Остерн.

12. Сделайте упор на правильное питание

Пища может зарядить нас энергией или истощить, поэтому важно подходить к выбору еды для детей с умом. "Помогая детям развивать здоровые отношения с едой, мы также учим их важным жизненным навыкам, таким как умение исследовать, быть открытыми для нового и быть готовым к риску. Я считаю, что питание влияет на лидерские качества детей на протяжении всей их жизни", - заключает Саския Сорроса, основатель и CEO Fresh Bellies.

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