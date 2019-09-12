Сегодня звезды гороскопа могут провоцировать придирчивость и ворчливость, сдерживать которую будет труднее обычного. Раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры - разгораться из мелочей. Не удивляйтесь, если заметите, что многие вокруг сегодня заняты выяснением отношений, пытаясь докопаться до истины и понять, кто прав, а кто виноват: такое поведение вполне характерно для этого дня. Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, - именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.

Овен

Сегодня звезды гороскопа не советуют Овну вести с окружающими свою игру - есть риск проиграть. Если же в прошлом Овен пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Овнов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Телец

Сегодня Телец может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Телец же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Телец может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Близнецы

Сегодняшний день пройдет для Близнецов под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь - для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Близнецов сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, они это сделают сами, а может - с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика - это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Рак

Сегодня в любых делах Раку просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Рака, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Лев

Сегодня Лев рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Лев способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Лев может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

Дева

Сегодня - день, когда Дева может волей-неволей вспомнить о совершенных ей ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Девы ощущение дежавю. Или же напротив, Дева сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ей не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Весы

Сегодня Весы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, - какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли им не нравится то, что они вынуждены делать? Если ответ "да", возможно, Весам пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Скорпион

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Скорпиону очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Скорпион зависит, - например, с начальством. Если же это не удастся, Скорпиону следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Скорпион имеет все шансы оказаться крайним.

Стрелец

Сегодня - удивительный день, когда в делах Стрельцу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Стрельца введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок - особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Козерог

Сегодня Козерогу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Козерог уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Козерог не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Водолей

Не исключено, что сегодня Водолею придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Водолею стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Рыбы

Сегодня Рыбам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Рыбы сегодня не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Рыбы сегодня могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.

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