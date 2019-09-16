Вскоре после окончания Второй мировой войны в штабах американских вооружённых сил стали разрабатываться планы тотальной войны с СССР. При этом в первые годы они могли реализоваться практически без опасений ответного удара советских вооружённых сил по территории США с использованием ядерного оружия. Ведь атомная бомба у СССР появилась только в 1949 году, а средства её доставки - и того позже.

План "Дропшот"

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, одним из наиболее детально проработанных стал план "Дропшот" (слово не имеет устоявшегося перевода на русский язык; одни из наиболее адекватных - "контрольный выстрел"). Он был утверждён Объединённым комитетом начальников штабов (ОКНШ) в декабре 1949 года. В то время в США правил президент Гарри Трумэн.

"Дропшот" предусматривал ведение полномасштабной войны против СССР и его союзников с массированным применением ядерного оружия по военным и гражданским объектам. Его целями ставилось: добиться безоговорочной капитуляции СССР, лишения его суверенитета, оккупации советской территории и проведения контрольных мероприятий с целью недопущения возрождения потенциальной угрозы для США. То есть за основу постановки целей брались те же положения, что и во Второй мировой войне с Германией и Японией.

План был рассчитан на нанесение полного поражения вооружённым силам СССР, уничтожение его промышленного потенциала и экономической инфраструктуры. В качестве объектов для ядерных ударов были намечены 104 города на территории СССР, в том числе Москва, Ленинград, Свердловск, Челябинск, Ташкент, Алма-Ата, Баку, Севастополь, Владивосток и др. По ним планировалось применить в общей сложности 292 атомные бомбы. Ориентировочной датой начала осуществления плана было намечено 1 января 1957 г.

Доктрина массированного возмездия

В 1953 году Трумэна в Белом доме сменил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Его государственный секретарь Джон Фостер Даллес 12 января 1954 года изложил в своём выступлении основы американской внешнеполитической концепции в отношениях с СССР и странами соцблока. Она получила название доктрины массированного возмездия. Её суть состояла в том, что "коммунистическая агрессия" в отношении США или любого из их союзников встретит сокрушительный ответ США с использованием всех видов оружия по территории СССР. Военной составляющей этой доктрины был уже известный нам план "Дропшот".

В том же году главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал армии США Альфред Грюэнтер заявил: "Наша стратегия требует применения ядерного оружия независимо от того, будет оно применено противником или нет". Между тем, в назначенный срок - 1 января 1957 года - США были очень далеки от готовности нанести немедленный ядерный удар по территории СССР. В чём дело?

Возможность отпора

Как бы то ни было, но в СССР развивались средства отпора американскому удару. Хотя основная территория США до 60-х гг. оставалась вне досягаемости советского ядерного оружия, но западноевропейские союзники США были ближе. И воинственный пыл Вашингтона неизменно охлаждался их осторожностью. Прежде всего, советские сухопутные войска считались в состоянии быстро оккупировать континентальную Европу до побережья Атлантики. А по территории Англии СССР мог нанести уничтожающие ракетные и бомбовые удары.

Хотя создание ракет средней и большой дальности в СССР и, особенно, придание им нужной точности, достигалось ещё с трудом, но закрытость СССР для посторонних глаз, строжайшая секретность мешали вражеской разведке узнавать про такие работы, кроме того лишь, что они ведутся. Это позволяло Никите Хрущёву с успехом блефовать, делая заявления, не на шутку пугавшие западных политиков. Так, когда в апреле 1956 года Хрущёв прибыл с визитом в Лондон (кстати, на недавно изготовленном первом советском реактивном пассажирском самолёте ТУ-104), то, на вопрос жены британского премьера Энтони Идена о дальности советских ракет, со смехом ответил: "Наши ракеты могут не только достать Британские острова, но и полететь дальше".

В 1954 году в СССР был создан турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 (до сих пор состоит на вооружении ВКС России) и в следующем году продемонстрирован на авиапараде в Тушино. Так что уже и отдельные части самих США становились уязвимыми для ответного советского удара. А самое главное, что расчётные потери американцев и их союзников при нанесении удара по СССР превышали допустимые, по меркам их военных.

Так, ещё когда в начале 50-х гг. выполнение плана "Дропшот" было смоделировано в командно-штабной игре, результаты оказались обескураживающими для американских военных. Действиями советского ПВО, по их расчётам, оказалось бы уничтожено больше половины американской стратегической авиации, задействованной в налётах. Обеспечивалось поражение всего лишь менее 70% намеченных целей. В 1955 году на учениях ОВС НАТО "Карт-бланш" было выяснено, что ядерными ударами СССР по Западной Европе может быть сразу уничтожено не менее 1,7 миллиона европейцев.

Выбор в пользу доктрины сдерживания

План "Дропшот", при всей своей лихости, имел крайнее условие своего осуществления. Он должен был быть применён только в ответ на агрессивные действия СССР и стран соцблока. Массированное использование ядерного орудия допускалось только в том случае, если советские сухопутные силы перейдут в наступление в Западной Европе. Поскольку ничего такого в помине не наблюдалось, то и до реализации плана "Дропшот" дело не дошло.

Военные планы США в отношении СССР разрабатывались для пущей гарантии безопасности, как это делает любая страна. В самих же отношениях с СССР в рамках доктрины "холодной войны" ещё с 1947 года возобладала т.н. доктрина сдерживания. Её истоки содержались в "длинной телеграмме" аналитика посольства США в Москве Джорджа Кеннана. В 1946 году, отвечая на запрос Госдепартамента о причинах враждебной политики советского руководства после войны, Кеннан изложил ряд соображений. Их суть заключалась в следующем.

СССР, в отличие от Третьего рейха, не имеет каких-то целей глобального господства и долгосрочной стратегии. Его политика движется традиционным недоверием к иностранцам, боязнью, что они хотят разрушить советский общественный строй.

При этом советское руководство невосприимчиво к рациональным доводам и хорошо понимает только язык силы. Таким образом, для ведения дел с СССР, США должны держать жёсткий тон и демонстрировать постоянную готовность применить силу там, где СССР пытается угрожать интересам США и их союзников. Этого будет достаточно, чтобы нейтрализовать СССР.

Установки доктрины сдерживания легли в основу американской стратегии "холодной войны" в отношении СССР и оказались эффективнее любых военных планов.

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