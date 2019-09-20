Хоть раз в жизни каждый человек видел кошмарный сон. Обычно после него мы просыпаемся в холодном поту, включаем в свет и еще минимум несколько минут не можем прийти в себя. Многие люди не решаются расшифровывать свои кошмары. А зря, ведь нередко они могут многое рассказать о нашем внутреннем мире.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Падение

Обычно такой сон настигает нас на первой стадии сна. Как правило, он сопровождается мышечными спазмами. Падение во сне чаще всего говорит об ощущении нестабильности в какой-то из сфер жизни. Возможно, вы чувствуете неуверенность в партнере, у вас есть проблемы на работе, или же вы не довольны своей внешностью.

Преследование

Вы чувствуете, как за вами кто-то гонится, но бежать быстрее не получается. Скорее всего это сновидение сигнализирует о том, что в реальной жизни вы пытаетесь закрыть глаза на свои проблемы, не решать их, и таким образом избежать стресса.

Мертвец

Вопреки распространенному мнению увидеть во сне усопшего родственника или друга не сулит ничего страшного. Обычно мертвые снятся нам, когда мы скучаем по ним и чувствуем нехватку этого человека в своей жизни. Если покойник во сне пытается забрать вас с собой это говорит лишь о том, что вы пытаетесь переосмыслить его смерть.

Смерть

Умирать во сне всегда страшно, нередко мы просыпаемся от моментальной смерти, например, вследствие автокатастрофы. Но если во сне вы наблюдаете свое постепенное угасание, это значит, что метафорически вы расстаетесь с какой-то частью себя. Возможно, вы переживаете болезненный разрыв с партнером или же увольняетесь с работы.

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