Ученые Института космических исследований имени Годдарда НАСА пришли к выводу, что более миллиарда лет назад Венера могла иметь стабильный климат, жидкую воду и другие подходящие для жизни условия. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прошлое планеты было смоделировано с помощью программы 3D GCM, которая позволяет реконструировать общую циркуляцию воды. При этом рассматривались различные сценарии, включая те, в которых океаны были глубиной от 10 до 310 метров или покрывали всю поверхность Венеры.

Результаты моделирования показали, что от 4,2 миллиарда до 700 миллионов лет назад условия на Венере могли быть подходящими для существования жидкой воды при температуре у поверхности 20-40 градусов Цельсия.

Исследователи считают, что период климатической стабильности закончился, когда был прерван геохимический цикл углерода, в котором углекислый газ естественным образом удаляется из атмосферы через поглощение силикатными породами. Это могло произойти из-за интенсивной вулканической активности, в результате которой магма застывала на поверхности, препятствуя реабсорбции газа.

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