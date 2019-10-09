В XIX веке вторым самым богатым человеком во Франции был банкир Джеймс Ротшильд, его состояние уступало лишь королевскому. Но однажды миллиардеру подал милостыню вполне обычный человек, посчитавший его... нищим. О том, как это произошло, вспомнил "Рамблер", передает Day.Az.

Ротшильд был страстным любителем живописи, коллекционировал картины и даже выступал в качестве натурщика для полотен своего друга, художника Ари Шеффера. Именно в его мастерской и произошел однажды весьма занятный случай.

Шеффер писал картину, одним из "героев" которой был нищий. Образ бедняка живописец решил списать с Ротшильда, который согласился позировать приятелю. Работа была в самом разгаре, когда в мастерскую зашел посетитель. Увидев "бедняка", он поразился, насколько тот был жалок и несчастен и подал ему луидор.

Ротшильда, который остался неузнанным, ситуация позабавила, но он промолчал и принял подаяние.

На этом история не закончилась. Через десять лет сердобольный посетитель мастерской, давно забывший про эпизод с "нищим", получил письмо, к которому прилагался чек на 10000 франков. В письме было сказано, что некогда получатель подал луидор барону Ротшильду в мастерской Ари Шеффера, банкир пустил его в оборот и теперь возвращает с процентами капитал, который мужчина ему доверил. Рядом со своей подписью Ротшильд написал: "Доброе дело всегда приносит счастье".

Получатель столь необычного письма решил, что это чей-то розыгрыш и отправился к Ротшильду, чтобы прояснить ситуацию. Барон принял его и подтвердил подлинность чека и записки, объяснив, как и куда вложил полученный когда-то в мастерской луидор, чтобы он за эти годы "превратился" в 10000 франков.

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